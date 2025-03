Jovem morre em abordagem policial em Barueri (SP) Família de Lucas Almeida critica ação policial e busca justiça Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 17h55 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h55 ) twitter

Abordagem policial termina com a morte de rapaz de 26 anos

Lucas Almeida, um jovem de 26 anos, morreu durante uma abordagem policial em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, ele estava ajudando um amigo com problemas no carro quando se assustou com a chegada dos policiais e tentou fugir. Durante a perseguição, ele foi agredido antes de ser atingido por tiros à queima-roupa.

A família de Lucas afirma que ele não tinha antecedentes criminais e critica a ação da Polícia Militar. A mãe do jovem, Dona Edileuza, questiona por que seu filho não foi revistado em vez de baleado. Após o incidente, os policiais envolvidos foram afastados e inquéritos foram abertos tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil para investigar o caso.

O ouvidor das polícias de São Paulo acredita que houve excesso na ação dos agentes, enquanto um coronel aposentado defende que pode ter sido legítima defesa se Lucas tentou pegar a arma do policial. A investigação continua enquanto a família busca justiça pela morte do jovem.

Assista em vídeo - Abordagem policial termina com a morte de rapaz de 26 anos

