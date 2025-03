Mãe brasileira recupera filho após decisão judicial em Portugal Pai da criança não quis devolvê-la para a mãe depois de passarem férias juntos em Portugal Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 16/03/2025 - 23h50 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h50 ) twitter

Mãe reencontra filho que foi impedido de voltar ao Brasil pelo pai após passar férias em Portugal

A empresária brasileira Erika Hecksher finalmente conseguiu trazer seu filho de dez anos de volta ao Brasil após uma batalha judicial em Portugal. O menino havia ficado retido pelo pai, Rui Fonseca e Castro, durante férias no país europeu. Após uma decisão do Tribunal de Viana do Castelo, que classificou o caso como rapto internacional de menor, Rui foi obrigado a devolver a criança à mãe.

O reencontro ocorreu em um Instituto de Segurança Social em Portugal, sem a presença do ex-marido. Erika afirmou que não pretende impedir o contato do filho com Rui Fonseca, mas deseja garantir a segurança da criança no Brasil. A Justiça também determinou que Rui arcasse com as despesas da viagem de retorno, mas uma companhia aérea ofereceu as passagens gratuitamente.

Agora reunidos no Brasil, Erika e seu filho planejam aproveitar o tempo juntos após semanas de incertezas.

Assista em vídeo - Mãe reencontra filho que foi impedido de voltar ao Brasil pelo pai após passar férias em Portugal

