Mariazinha vira sensação ao desfilar de noiva pelas ruas de Araraquara (SP)

Achamos no Brasil: Saiba quem é a mulher que viralizou na internet por andar na rua vestida de noiva

Maria Oleriano dos Santos, conhecida como Mariazinha, é uma senhora de 70 anos que se tornou uma sensação nas redes sociais. Sua fama surgiu após ser filmada desfilando vestida de noiva em um estacionamento em Araraquara, interior de São Paulo. O vídeo já acumulou mais de um milhão de visualizações.

Natural do Ceará e criada no Paraná, Mariazinha trabalhou na roça desde criança. A ideia do vestido de noiva surgiu quando foi convidada para uma festa junina com esse tema. Usando criatividade, ela transformou uma colcha de cama em seu traje nupcial.

Gabriel, um morador local, foi quem capturou o vídeo que rapidamente viralizou. Desde então, Mariazinha se tornou uma celebridade local, frequentemente vista passeando pela cidade em seu vestido único. Apesar da atenção recebida, ela esclarece que não pretende se casar; sua verdadeira alegria está em ser feliz e espalhar essa felicidade por onde passa.

Assista ao vídeo - Achamos no Brasil: Saiba quem é a mulher que viralizou na internet por andar na rua vestida de noiva

