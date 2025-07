Rapper Oruam é preso após nova confusão e classificado como criminoso de ‘alta periculosidade’

No início desta semana, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, de 25 anos, se envolveu em mais uma polêmica que começou na mansão do artista. Segundo a polícia, um dos maiores assaltantes de veículos do Rio de Janeiro estaria na casa do rapper. Um adolescente, de 17 anos, que também faria parte da segurança de um dos chefes do Comando Vermelho. Os policiais tentaram efetuar a apreensão do jovem, mas um grande tumulto começou e Oruam acabou sendo levado para a cadeia. O funkeiro foi classificado pelas autoridades como um criminoso de “alta periculosidade”. Amigos e familiares, no entanto, negam o envolvimento dele com o crime organizado e dizem que houve excessos das autoridades na ação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!