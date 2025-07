Stalking: especialistas explicam o que está por trás da mente de um perseguidor

Só no ano passado, mais de oito milhões de mulheres foram vítimas de perseguição no Brasil. Um dado alarmante, que, infelizmente, está cada vez mais comum no país. O Domingo Espetacular conversou com vítimas, especialistas e uma “stalker confessa” para traçar o perfil de pessoas que são movidas pela obsessão por outra pessoa. Veja na reportagem.



