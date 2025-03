Médico condenado por abusos sexuais é preso 15 anos depois das primeiras denúncias Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/03/2025 - 23h43 (Atualizado em 17/03/2025 - 01h03 ) twitter

O ex-médico Antonio Teobaldo Magalhães foi preso nesta sexta-feira (14), na Bahia. Ele foi condenado por cometer abusos sexuais contra pacientes durante as consultas, mas havia conseguido fugir. Enquanto estava foragido, ele passava o tempo publicando vídeos na internet, desafiando as vítimas e, inclusive, a Justiça. Acompanhe a cobertura completa do caso, com entrevistas exclusivas e todos os desdobramentos da prisão.

