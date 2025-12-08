Michael Keller explica como o Waze calcula as melhores rotas para você Repórter também explicou como selecionar a voz de sua preferência no aplicativo

Michael Keller desvendou alguns dos mitos sobre o Waze Reprodução/RECORD

Michael Keller explicou como funciona um de seus maiores companheiros durante as gravações para o Domingo Espetacular: o Waze. Ele foi atrás de algumas das principais dúvidas dos nossos seguidores e respondeu como o aplicativo faz para sempre oferecer a rota mais rápida e até como evitar áreas de rodízio com a ajuda da tecnologia. Confira!

Essa matéria é um oferecimento de Waze.