Missão de resgate da NASA e SpaceX para astronautas avança Nova tripulação chegou à Estação Espacial Internacional para resgatar colegas Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 16/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h46 )

Drama de astronautas presos no espaço está perto do fim

Uma nova tripulação chegou à Estação Espacial Internacional no domingo (16) como parte de uma missão de resgate organizada pela NASA em parceria com a SpaceX. O objetivo é trazer de volta à Terra dois astronautas que estão há nove meses no espaço devido a um problema no sistema de propulsão que atrasou seu retorno planejado.

O foguete da SpaceX partiu da Flórida na sexta-feira (14) com quatro astronautas a bordo, completando a atração com a estação na madrugada de domingo (16). A chegada foi marcada por celebrações entre os astronautas. Sunny Williams e Butch Wilmore poderão iniciar sua viagem de retorno a partir de quarta-feira (19).

