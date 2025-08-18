Mãe busca respostas sobre morte misteriosa da filha em Portugal Suyene Barbosa Marques desapareceu após evento em Malveira; família clama por esclarecimentos Mistério do Domingo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h24 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Suiane Barbosa Marques, 41 anos, foi encontrada morta em Portugal em abril de 2022.

A mãe, Dona Manuela, recebeu a notícia trágica por mensagem de celular de um desconhecido.

Suiane enfrentava dificuldades pessoais, incluindo a perda da guarda da filha e envolvimento com drogas.

A família ainda aguarda esclarecimentos sobre a morte, sem informações claras e com dificuldades financeiras para investigar.

Em abril de 2022, Suyene Barbosa Marques, brasileira de 41 anos, foi encontrada morta em Portugal sob circunstâncias misteriosas. A notícia chocante chegou à sua mãe, Dona Manuela, através de uma mensagem de celular enviada por um desconhecido. Suyene havia se mudado para Portugal aos 17 anos em busca de novas oportunidades e inicialmente conseguiu se estabelecer trabalhando como ajudante geral.

No entanto, sua vida tomou um rumo difícil após perder a guarda de sua filha para o Conselho Tutelar de Portugal. Esse evento desencadeou uma série de problemas pessoais que culminaram no envolvimento com drogas e traficantes. Nos meses anteriores à sua morte, Suyene expressou preocupação com sua segurança em mensagens enviadas à mãe, mencionando ameaças de morte e a possibilidade de entrar em um programa de proteção a testemunhas.

A última vez que foi vista, Suyene estava indo para um churrasco na região de Malveira, próxima a Lisboa, mas nunca retornou desse encontro. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Apesar do envolvimento da Guarda Nacional Republicana na investigação inicial, não há informações claras sobre as causas da morte, e a família ainda não obteve o atestado de óbito.

Dona Manuela enfrenta dificuldades financeiras para buscar respostas diretamente em Portugal e continua lidando com incertezas sobre o destino da filha. Amigos ajudaram no sepultamento devido à impossibilidade financeira da família para realizar o translado do corpo. Enquanto isso, Dona Manuela espera por esclarecimentos que possam trazer paz sobre a trágica perda de Suyene.

O que aconteceu com Suyene Barbosa Marques em abril de 2022?

Suyene Barbosa Marques, uma brasileira de 41 anos, foi encontrada morta em Portugal sob circunstâncias misteriosas.

Como Dona Manuela ficou sabendo da morte da filha?

Dona Manuela recebeu a notícia da morte de Suyene através de uma mensagem de celular enviada por um desconhecido.

Quais problemas Suyene enfrentou antes de sua morte?

Suyene perdeu a guarda de sua filha para o Conselho Tutelar de Portugal, o que levou a uma série de problemas pessoais, incluindo o envolvimento com drogas e traficantes, além de preocupações com sua segurança.

Qual foi a última situação conhecida de Suiane antes de seu desaparecimento?

A última vez que Suyene foi vista, ela estava indo para um churrasco na região de Malveira, próxima a Lisboa, mas não retornou desse encontro.

