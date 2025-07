Naufrágio no Vietnã: tempestade causa morte de 35 turistas Equipes enfrentam desafios para encontrar quatro desaparecidos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/07/2025 - 23h11 (Atualizado em 22/07/2025 - 00h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sobe para 35 número de turistas mortos após naufrágio no Vietnã

No nordeste do Vietnã, um naufrágio resultou na morte de 35 pessoas após uma tempestade repentina virar um barco de turismo com cerca de 50 passageiros a bordo. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas. As equipes de resgate estão correndo contra o tempo para encontrar sobreviventes, enfrentando dificuldades adicionais devido à aproximação de um tufão que pode complicar as operações.

Assista ao vídeo - Sobe para 35 número de turistas mortos após naufrágio no Vietnã

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!