Arquibancada desaba pouco antes de show da dupla Gian e Giovani no interior de São Paulo

Parte de uma arquibancada desabou em Eldorado (SP) pouco antes de show da dupla Gian e Giovani. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas e seis continuam internadas. Os cantores sertanejos publicaram um vídeo lamentando o acidente e prometeram voltar para um novo show. A Defesa Civil vistoriou o local. A prefeitura da cidade paulista disse que colabora com as investigações para apurar as causas do desabamento.



