Novo Neymar? Saiba quem é o garotinho apontado como promessa do futebol Morador de Praia Grande (SP), Anthony Reis, de 9 anos, joga como federado do Santos na categoria sub-9 Domingo Espetacular|R7 12/02/2025 - 11h35 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h35 )

Anthony Reis é jogador federado do Santos F.C. na categoria sub-9 Reprodução/RECORD

Tem craque na Vila Belmiro apontado como o novo Neymar! A nova promessa do futebol brasileiro é Anthony Reis, de 9 anos, que ganhou os holofotes e viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo ao lado do seu grande ídolo, o camisa 10 do clube, que voltou ao futebol brasileiro após 12 anos. O Domingo Espetacular foi conhecer o atleta e saber como foi esse grande encontro.

Tudo começou quando um registro feito no jogo entre Santos X Botafogo-SP viralizou. Nele, Davi Lucca, filho de Neymar Jr., pede para que o pai dê atenção para um garoto pequeno, e ainda lhe diz: “Ele é o próximo ‘você’!”.

O encontro foi a realização do sonho de Anthony, que já faz sucesso nas quadras de futebol de salão. Por não ter idade suficiente para jogar em campo, ele compete suas partidas em quadras de futsal na categoria sub-9.

Disputando como atleta federado do Santos há dois anos, ele revelou já acumular mais de 100 gols. “Eu gosto de jogar e treinar”, confidenciou.

‌



O agente do pequeno craque, João Vítor Leandro, declarou o seu carinho e a expectativa para o futuro do atleta: “Ele é um menino diferente. O que mais o destaca é a parte técnica”.

Antony também mostrou que está de olho no futuro e já traçou metas: “Meu sonho é jogar profissionalmente pelo Santos. Ganhar duas libertadores e dois mundiais”. Ele ainda adianta que gostaria de um dia superar seus ídolos, Neymar e Pelé.

‌



Em sua casa, marcas de sua paixão pelo esporte estão marcadas por todos os lados, incluindo uma porta entortada com marca de bola, rede no topo do jardim e até mesmo uma janela quebrada.

Morador da Praia Grande, no litoral de São Paulo, o garotinho gosta de jogar no quintal em seu tempo livre. Por ser atleta, ele ganhou uma bolsa para estudar em um colégio particular. Atualmente, cursa o quarto ano do Ensino Fundamental, e Educação Física e Matemática são suas disciplinas favoritas.

‌



Pensando em se tornar jogador profissional, ele treina todos os dias e segue uma rotina disciplinada. “Hoje é essencial se alimentar direito e dormir cedo. Agora conta mais se dedicar ao futebol do que tanta parte técnica”, explicou o agente João Vítor.

Nas redes sociais, ele já ganhou a aprovação do público. Após aparecer no vídeo ao lado de Neymar, Anthony Reis ganhou mais de 30 mil seguidores.

Confira a entrevista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular vai ao ar aos domingos, às 19h45, na tela da RECORD.

Veja também: confira as coreografias que bombaram com o craque do Santos

