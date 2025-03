O Hospital: Veja como é a rotina dos enfermeiros no Centro Cirúrgico do Moriah Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 19/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h06 ) twitter

A coordenadora de enfermagem do Hospital Moriah, Viviane Marcellani, explica a rotina dos enfermeiros no centro cirúrgico. Desde a reunião com a equipe até a montagem da sala, cada etapa é cuidadosamente planejada para garantir a segurança do paciente. Confira no vídeo!

