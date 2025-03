Polícia Federal desmantela rede de tráfico de fuzis no Rio de Janeiro Mais de 2 mil armas foram enviados dos EUA para comunidades cariocas Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 18h04 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h04 ) twitter

Polícia Federal desmantela rede de tráfico de fuzis no Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Federal revelou um esquema que trouxe mais de 2 mil fuzis para comunidades do Rio de Janeiro. As armas vieram dos Estados Unidos por uma rota até então desconhecida pelos investigadores, gerando cerca de R$ 50 milhões em lucros ilícitos para a quadrilha envolvida.

O esquema era liderado por Josias João do Nascimento, um ex-policial federal aposentado que residia em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Ele abastecia facções criminosas como o Comando Vermelho e o Terceiro Comando.

A operação é um desdobramento da apreensão de 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Rio em 2017, onde as armas estavam escondidas em cargas de aquecedores de piscina.

Frederik Barbieri, conhecido como “senhor das armas”, também estava envolvido no esquema e foi condenado nos Estados Unidos por tráfico internacional de armas. Barbieri comprava as armas na Flórida e as enviava ao Brasil, enquanto Josias cuidava da distribuição e lavagem do dinheiro proveniente das vendas.

A Justiça determinou o sequestro de bens dos envolvidos, avaliados em 50 milhões de reais. As autoridades continuam investigando outras rotas para entrada de armamentos no país, buscando desarticular completamente essa rede criminosa.

