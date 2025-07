Preta Gil morre aos 50 anos após batalha contra o câncer Cantora buscava tratamento nos Estados Unidos após esgotar opções no Brasil Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 23h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Urgente: morre a cantora Preta Gil, aos 50 anos, após longa batalha contra o câncer

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos devido a complicações do câncer. Ela estava em tratamento nos Estados Unidos após esgotar as opções no Brasil. Filha de Gilberto Gil e Sandra, Preta nasceu em um ambiente de música e arte em 8 de agosto de 1974.

Ela começou a carreira como publicitária, migrou para a frente das câmeras como apresentadora e atriz. No entanto, foi na música que encontrou sua verdadeira paixão, inspirada por seu pai e pela madrinha Gal Costa. Em janeiro de 2023, foi diagnosticada com câncer de intestino após sentir-se mal no Rio de Janeiro.

Preta compartilhou sua jornada nas redes sociais, mantendo seus fãs informados sobre cada etapa do tratamento. Após meses de quimioterapia e uma cirurgia extensa para remover novos tumores descobertos em agosto passado, ela buscou novas alternativas de tratamento nos Estados Unidos.

Além da música, Preta se dedicou à escrita, lançando um livro sobre suas experiências pessoais e desafios enfrentados ao longo da vida. Sua trajetória é marcada por coragem e determinação.

‌



Assista ao vídeo - Urgente: morre a cantora Preta Gil, aos 50 anos, após longa batalha contra o câncer

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!