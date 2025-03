Quatro flagrantes de violência em plena luz do dia chamam a atenção do Brasil durante a semana Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 16/03/2025 - 21h35 (Atualizado em 17/03/2025 - 01h01 ) twitter

A semana foi marcada por flagrantes de violência. Foram quatro episódios, todos à luz do dia, que chamaram a atenção do Brasil pela ousadia dos criminosos, que agiram em ruas movimentadas. Um dos casos começou dentro do estacionamento de um pet shop em São Paulo. Uma mulher foi sequestrada e ficou em poder dos criminosos, que queriam dinheiro. Outro flagrante envolveu a vice-cônsul da Colômbia no Brasil. Cláudia Ortiz, de 30 anos, foi atingida por um tiro quando passava a pé por uma avenida movimentada em um bairro nobre da cidade.

