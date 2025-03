Queda de avião em Peruíbe deixa um morto; acidente similar nos EUA Aeronave caiu próximo a aldeia indígena; nos EUA, outro acidente ocorreu em condomínio de idosos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 20h09 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h09 ) twitter

Avião de pequeno porte cai em Peruíbe, litoral paulista; uma pessoa morreu

Uma aeronave de pequeno porte caiu neste domingo em Peruíbe, litoral de São Paulo , próximo a uma aldeia indígena. O acidente resultou na morte de uma pessoa enquanto outra foi resgatada com vida pelos bombeiros e levada ao hospital. As causas do acidente estão sob investigação pelas autoridades competentes.

No mesmo dia, nos Estados Unidos, uma aeronave semelhante caiu em um condomínio para idosos na Pensilvânia e incendiou-se. Todas as cinco pessoas a bordo foram hospitalizadas, embora seu estado de Saúde ainda não tenha sido divulgado pelas autoridades locais.

