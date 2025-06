Veja os últimos passos de Juliana Marins antes de morrer na trilha pelo vulcão na Indonésia

Na última semana, o desfecho trágico para a tão sonhada trilha pelo vulcão Rinjani, na Indonésia, fez com que até quem não conhecia Juliana compartilhasse um pouco da dor da família Marins. A morte da jovem mobilizou todo o país. O Domingo Espetacular ouviu pessoas próximas, especialistas, quem já esteve no mesmo vulcão e o alpinista voluntário que conseguiu resgatar o corpo da brasileira para descobrir como foram os últimos passos da brasileira Juliana Marins.



