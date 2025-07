Caminhoneiros envolvidos em acidentes graves nos últimos meses estavam sob efeito de drogas

Uma investigação exclusiva do Domingo Espetacular desvendou uma realidade alarmante. Todos os caminhoneiros que se envolveram em graves acidentes nos últimos meses dirigiam sob efeito de alguma substância tóxica. E, além disso, mais de 20% dos motoristas de caminhões, carretas e outros veículos de carga estão com os exames toxicológicos vencidos. São mais de 2 milhões de condutores rodando de forma irregular pelas estradas brasileiras.



