Ex-seminarista lança livro sobre a vida secreta dos padres gays e bastidores da Igreja Católica

Um homem, que hoje tem 33 anos, sempre sonhou em ser padre. Entre coroinha e seminarista, foram 11 anos dedicados à Igreja Católica. Em um livro lançado recentemente, Brendo Firmino conta a própria trajetória dentro da instituição que ele classifica como arcaica, falsa e hipócrita. Com o passar do tempo, ele descobriu inúmeros casos de religiosos que viviam uma espécie de ''vida dupla'' dentro do lugar que ele tanto queria fazer parte.



