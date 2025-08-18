Prisão do influenciador Hytalo Santos levanta debate sobre exploração infantil na internet

Adultização, sexualização infantil na internet e exploração de crianças. Temas sensíveis que ganharam destaque nos últimos dias e mobilizaram o país. A polêmica que ganhou força com um vídeo publicado pelo influenciador Felipe Bressamin Pereira, o Felca, terminou com a prisão do também influenciador Hytalo Santos e do companheiro dele, Israel Vicente. Uma das protagonistas dessa história quebrou o silêncio e conversou com exclusividade com o Domingo Espetacular. Ela foi a primeira criança a aparecer nas gravações de Hytalo. Acompanhe detalhes do caso na Reportagem da Semana.



