Exclusivo: advogado usa máscara semelhante ao rosto humano para furtar apartamento no RJ

O Domingo Espetacular mostra os bastidores de um furto cinematográfico. Veja o passo a passo de um advogado que investiu em uma transformação para ficar irreconhecível. O disfarce incluía uma máscara de silicone realista, bem semelhante ao rosto humano, além de luvas e óculos escuros. Segundo a polícia, a intenção dele era invadir e furtar 1 milhão de dólares, em espécie, de um apartamento no Rio de Janeiro. O planejamento durou cerca de cinco meses. O comparsa do advogado, e mandante do crime, tinha informações privilegiadas sobre o dono do imóvel.



