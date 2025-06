Reviravolta: laudo comprova duas mortes por envenenamento no interior de SP Exames confirmam envenenamento de cunhadas; sogra é principal suspeita Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 14h23 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h23 ) twitter

Reviravolta no caso da professora de pilates envenenada no interior de São Paulo

No interior de São Paulo, as mortes de Nathália Garnica, veterinária de 42 anos, e Larissa Rodrigues, professora de pilates de 37 anos, estão sob investigação por envenenamento com chumbinho. As duas eram cunhadas e Elisabete Arrabaça, mãe de Nathália e sogra de Larissa, é a principal suspeita.

Paulo Henrique Ferlin relatou à polícia que Elisabete passou alguns dias na casa do casal em Pontal (SP) após dois meses sem visitar a filha. Durante sua estadia, Nathália morreu repentinamente após passar mal. Elisabete vendeu rapidamente os móveis da filha após sua morte.

O corpo de Nathália foi exumado e exames toxicológicos confirmaram o envenenamento. Larissa também foi encontrada morta em Ribeirão Preto sob circunstâncias semelhantes. Elisabete admitiu ter dado um remédio para Larissa tratar uma dor de estômago, alegando desconhecer que era veneno.

A polícia investiga as condições financeiras difíceis de Elisabete devido a dívidas de jogo. Luiz Garnica, irmão de Nathália e marido de Larissa, também está sob investigação junto com Viviane Garnica por possível interesse financeiro após as mortes.

‌



As mortes inicialmente tratadas como naturais agora são investigadas como homicídios enquanto a polícia busca esclarecer o envolvimento dos suspeitos.

Assista ao vídeo - Reviravolta no caso da professora de pilates envenenada no interior de São Paulo

