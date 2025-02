Roberto Cabrini assume apresentação do Domingo Espetacular com reportagens especiais Agora em novo horário, às 20h30, atração ainda estreia mais uma temporada da série O Hospital; saiba mais Domingo Espetacular|Do R7 17/01/2025 - 19h18 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O premiado jornalista Roberto Cabrini, assume agora a apresentação do programa, ao lado de Carolina Ferraz. Antonio Chahestian/RECORD

Este fim de semana marca uma nova etapa na história do Domingo Espetacular, tradicional revista eletrônica a RECORD que há vinte anos tem levado ao público informação, entretenimento e grandes reportagens. O premiado jornalista Roberto Cabrini, que desde 2020 atua na atração, assume agora a apresentação do programa, ao lado de Carolina Ferraz. E a edição deste domingo (19) será exibida com outra mudança: passa a ser transmitida um pouco mais tarde, logo após o futebol, às 20h30.

Além de conduzir o Domingo Espetacular, Cabrini continuará à frente de A Grande Reportagem, quadro para o qual produziu nos últimos anos trabalhos que marcaram o país e trouxeram reconhecimento nacional e internacional. O jornalista vem impactando o público com a coragem de encarar desde coberturas de guerras no Afeganistão, Ucrânia e Israel, até eventos climáticos como a grande enchente do Rio Grande do Sul e o devastador terremoto que atingiu a Síria e a Turquia, além de entrevistar grandes personalidades ou acusados de crimes chocantes. E Cabrini garante: “Eu vou continuar nas ruas, mantendo minha essência de repórter”.

Para confirmar que o público continuará a vê-lo onde quer que a notícia esteja, Cabrini preparou duas reportagens especiais nesta edição, uma delas sobre os desafios enfrentados em um presídio feminino; e outra com os desdobramentos do caso Vinicius Gritzbach, delator do PCC assassinado em novembro do ano passado.

Outra novidade marca a nova etapa do Domingo Espetacular: estreia neste fim de semana a nova temporada da série O Hospital.

‌



Confira abaixo os destaques do programa:

A Grande Reportagem: “A Luz do Cárcere”

Roberto Cabrini ultrapassa as barreiras intransponíveis de Bangu, um dos maiores presídios da América Latina, para desvendar histórias de mulheres encarceradas. Condenadas ou à espera de julgamento, elas se apegam à noção de que todos merecem uma segunda chance. São vozes que ecoam e ganham destaque em um concurso de música para 150 detentas, como a ex-deputada, pastora e cantora gospel Flordelis dos Santos de Souza, condenada a mais de 50 anos por participação no assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.

O jornalista passou quatro dias na penitenciária e traz depoimentos de mulheres que revelam o lado oculto de suas histórias, seus crimes, mas também a tentativa de ressocialização. A reportagem mostra relatos em que as dores das atrocidades que viveram se misturam com lágrimas da autoestima resgatada, e a esperança de um dia, talvez, serem vistas como seres humanos normais e, por que não, cidadãs reinseridas na sociedade.

‌



Caso Vinícius Gritzbach

Único jornalista a entrevistar Vinícius Gritzbach, meses antes de o empresário ser assassinado no aeroporto de Guarulhos, Cabrini tem mergulhado nesse caso desde o início. Neste domingo, ele traz mais uma reportagem exclusiva sobre o tema, com novas entrevistas e revelações do suposto esquema envolvendo o enriquecimento ilícito de policiais que colaboravam com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na última quinta-feira (16), a Corregedoria da Polícia Militar deflagrou uma operação para cumprir 15 mandados de prisão, além de sete de busca e apreensão, contra policiais suspeitos de ligação com o PCC. Um dos presos é apontado como o autor dos tiros que mataram Gritzbach, no Aeroporto de Guarulhos.

‌



O empresário assassinado relatou, na entrevista a Cabrini, as ameaças de morte que sofria após ter delatado o envolvimento de policiais com a facção criminosa. Para sua segurança, ele contava com o serviço de cinco policiais militares. Após sua morte, esses PMs passaram a ser investigados por vazamento de informações sigilosas que favoreciam o PCC. Uma operação que tem evoluído para desarticular o grande esquema elaborado pela facção com a colaboração de membros corruptos da polícia.

O Hospital - Nova temporada

No primeiro episódio, a dra. Ana Olga Nagano, cirurgiã do aparelho digestivo e diretora do Instituto de Obesidade e Diabetes do Hospital Moriah, mostra a trajetória de dois pacientes que, mesmo com perfis muito diferentes, precisam de cirurgias semelhantes.

Roberta Guimarães pesa 148 kg e, deste total, 80 kg são de gordura. A comerciante, que mora em Limeira, no interior paulista, se cansa com facilidade no dia a dia. Ela nunca havia pensado em fazer a cirurgia bariátrica até receber da médica a indicação pra realizar o procedimento, que pode melhorar seus problemas da tireoide e da coluna, além do diabetes. Agora, Roberta sonha em emagrecer para ter de volta qualidade de vida.

Já Domingos Vasconcelos Costa viajou de Macapá (AP) até São Paulo em busca da cura de um caso grave de diabetes tipo 2. Ele irá se submeter à cirurgia metabólica, muito semelhante à bariátrica, mas indicada para problemas como o dele. Há anos, Domingos sofre com o descontrole da doença, o que acabou trazendo hipertensão e outros sintomas bastante desconfortáveis. E, embora ele já tenha feito outras cirurgias no passado, essa é a primeira vez que será submetido a um procedimento realizado por um robô, o da Vinci, controlado por meio de um console pela doutora Ana Olga.

O Domingo Espetacular, com Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, será exibido em novo horário, a partir das 20h30, logo após a partida de Corinthians x Velo Clube, pelo Paulistão Sicredi 2025.