Roberto Cabrini mostra imagens inéditas do momento exato do ataque terrorista em Israel O Domingo Espetacular deste fim de semana (14) também traz uma entrevista exclusiva com Carlinhos Maia, que abre o jogo sobre fama e polêmicas

Cabrini mostra depoimentos de quem viveu um pesadelo acordado Cabrini mostra depoimentos de quem viveu um pesadelo acordado (Reprodução/RECORD)

O Domingo Espetacular deste final de semana (14) traz um depoimento impressionante dos jovens que sobreviveram ao ataque do grupo terrorista Hamas durante uma festa de música eletrônica em Israel. O programa mostra, na Grande Reportagem, com Roberto Cabrini, trechos inéditos na TV brasileira do documentário Os Sobreviventes.

O jornalista traz relatos surpreendentes de quem vivenciou de perto o 7 de outubro de 2023 no país. Imagens exclusivas mostram, em detalhes, o exato momento do ataque, o terror das vítimas e a corrida pela vida. São depoimentos emocionantes da guerra sob um o olhar de quem escapou da morte, mas convive com os traumas, o medo e o sofrimento. Marcas que acompanharão cada um deles para sempre. A íntegra da produção vai ao ar logo após o Domingo Espetacular, no Câmera Record.

Além disso, o programa mostra um desabafo emocionante de Carlinhos Maia à repórter Tina Roma. O brasileiro, fenômeno mundial da internet, abre o coração e fala sobre carreira, dinheiro, e polêmicas, como a que se envolveu ao divulgar jogos online. "Eu não tenho cabeça para jogar, mas cansei de ver a minha imagem sendo usada para tantas fraudes e eu não estar lucrando um real, e estar recebendo só críticas", defende-se o influenciador.

Carlinhos Maia faz desabafo

Carlinhos fala sobre as dificuldades em lidar com a fama. "Às vezes eu tenho que aceitar ser o vilão, o mocinho, o protagonista, o antagonista, porque todos os dias tem uma história diferente para contar", explica. Ele ainda revela que as pessoas não entendem bem o fato de ser mais reservado: "Eu sou tímido na vida, então confunde um pouco essa coisa de eu ser metido com tímido".

Ex-esposa de Amado Batista revela detalhes sobre o relacionamento

Ainda: ex-esposa de Amado Batista, Layza Felizardo, fala com exclusividade ao Domingo Espetacular. Na entrevista à repórter Patrícia Ferraz, ela faz revelações sobre o relacionamento com o cantor e o acordo de separação, com direito a uma pensão que ela agora cobra do artista.

Caso Pesseghini

Exclusivo! Novas revelações do caso Pesseghini. O menino de 13 anos, Marcelinho, que teria matado a família, pai, mãe, avó e tia-avó, e depois tirado a própria vida. Onze anos depois, um amigo do garoto quebra o silêncio e revela detalhes do que aconteceu dias antes do crime. O programa apresenta trechos deste que é o terceiro episódio do Doc Investigação, nova série true crime que estreia na íntegra, neste domingo, no PlayPlus.

Acompanhe momentos imperdíveis como esse no Domingo Espetacular. O programa vai ao ar todos os finais de semana, às 19h45, na RECORD.