Roberto Cabrini refaz os últimos passos de Vitória em Cajamar (SP) antes de desaparecer Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 09/03/2025 - 22h19 (Atualizado em 10/03/2025 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini viajou a Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, para refazer os últimos passos de Vitória Regina de Souza, encontrada morta em área de mata com sinais de violência. O jornalista e apresentador visitou o shopping onde ela trabalhava e estava em período de experiência e o ponto de ônibus onde pegou o transporte público antes do desaparecimento. Cabrini traz revelações inéditas do caso e fala com os pais da jovem de 17 anos. “Se eu puder dar a vida para descobrir [o que aconteceu], eu dou”, declarou Carlos Alberto. Assista na íntegra!

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz