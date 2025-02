Cabrini fica cara a cara com homem que ajudou policiais a extorquirem líderes do crime organizado

Roberto Cabrini descobriu uma peça-chave no esquema que envolve policiais corruptos e narcotraficantes. Durante entrevista exclusiva, o jornalista ficou frente a frente com o homem que ajudou investigadores a extorquirem líderes do crime organizado e a movimentar bilhões de reais. Veja o que ele tem a dizer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!