Cabrini: Oruam quebra o silêncio e fala pela primeira vez na TV sobre polêmicas envolvendo seu nome

Roberto Cabrini entrevista, com exclusividade, um dos artistas mais polêmicos da atualidade: o rapper Oruam, que vem despontando como um dos nomes mais promissores do gênero. O filho do traficante Marcinho VP concedeu sua primeira entrevista para a TV e falou sobre assuntos que vão desde a infância e relação com o pai, até as polêmicas envolvendo suas músicas e prisões. Cabrini visitou a mansão do artista e subiu o Morro do Alemão junto com ele. Confira.



