Cabrini traz novos detalhes e revelações exclusivas sobre a morte de Vinicius Gritzbach

Vídeos e informações exclusivas. Investigações paralelas. O Caso Vinicius Gritzbach vive momentos decisivos, e existe muito mais em jogo do que a solução de um caso emblemático. Levantamentos de diferentes polícias encontram diferentes caminhos. Solução definitiva de uma execução em pleno Aeroporto Internacional de São Paulo, que assombrou o país, ou apenas uma espécie de cortina de fumaça para encobrir detalhes incômodos? Você acompanha as respostas na Grande Reportagem ‘As Ligações Secretas do Caso Gritzbach,de Roberto Cabrini. Assista!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!