Caso Gritzbach: Cabrini traz imagens exclusivas e novos detalhes do assassinato do delator do PCC Polícia obteve revelações inéditas e prendeu mais um homem suspeito de assassinar o empresário no Aeroporto de Guarulhos

Roberto Cabrini|Do R7 26/01/2025 - 23h41 (Atualizado em 26/01/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share