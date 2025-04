Espanhol concede entrevista exclusiva após escapar de suposto cativeiro: ‘Vou provar minha parte’

O espanhol Rodrigo Pérez afirma ter sido sequestrado no dia 24 de março no bairro do Ipiranga, em São Paulo , por dois policiais e a sua namorada, Luana López. Ele alega ter sido mantido em um cativeiro na zona rural de Mogi das Cruzes por cinco dias, onde foi forçado a transferir grandes somas de dinheiro. A investigação resultou na prisão de três policiais suspeitos de envolvimento no crime. Em uma acareação tensa, Luana negou as acusações, afirmando que Rodrigo a usou em atividades fraudulentas relacionadas a um falso banco. "Eu vou provar a minha parte", garantiu Rodrigo.



