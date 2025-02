Exclusivo: Cabrini revela a rotina de presas em Bangu e entrevista Flordelis

A equipe do Domingo Espetacular ficou quatro dias na prisão e mostra agora, com exclusividade, a rotina de mulheres que cometeram crimes graves, mas que receberam a oportunidade de mostrar um talento antes oculto, o de cantar. Flordelis, ex-deputada condenada pelo assassinato do marido, é uma das entrevistadas. Ela e outras 150 mulheres participaram de um concurso que movimentou toda a penitenciária de Bangu, como parte de um processo de ressocialização dos presídios. Veja em A Luz do Cárcere, A Grande Reportagem desta semana.