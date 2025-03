Roberto Cabrini refaz os últimos passos de Vitória em Cajamar (SP) antes de desaparecer

Roberto Cabrini viajou a Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, para refazer os últimos passos de Vitória Regina de Souza, encontrada morta em área de mata com sinais de violência. O jornalista e apresentador visitou o shopping onde ela trabalhava e estava em período de experiência e o ponto de ônibus onde pegou o transporte público antes do desaparecimento. Cabrini traz revelações inéditas do caso e fala com os pais da jovem de 17 anos. “Se eu puder dar a vida para descobrir [o que aconteceu], eu dou”, declarou Carlos Alberto. Assista na íntegra!



