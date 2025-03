Tom Cavalcante investe em carreira musical do genro Humorista se torna empresário da dupla Jonathan e Cristiano Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 17h23 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h23 ) twitter

Tom Cavalcante, humorista e apresentador do programa Acerte ou Caia! na RECORD, agora investe na carreira musical de seu genro Cristiano, parte da dupla Jonathan e Cristiano. Em entrevista ao Domingo Espetacular, Tom falou sobre o novo papel como empresário e a relação familiar com o genro, que é casado com Maria, sua filha caçula.

Jonathan e Cristiano são do Ceará e estão se preparando para lançar o terceiro DVD da dupla, trazendo um repertório diversificado que inclui uma música dedicada a Maria. Os sertanejos misturam música apaixonada com elementos de “sofrência”.

Cristiano e Maria estão esperando uma filha, Antonella, que será a segunda neta de Tom. O apresentador expressou entusiasmo e orgulho pelas realizações musicais da dupla e destacou a persistência e talento que os levou até aqui. Tom ainda reforçou sua satisfação em apoiar artistas que vêm de origens humildes e os encorajou a expandir seu trabalho em nível nacional.

