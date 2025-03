Trem atravessa o mar dentro de um navio no sul da Itália Domingo Espetacular acompanhou essa travessia fascinante entre a Itália continental e a Sicília Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 17h14 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h14 ) twitter

Conheça o trem que entra em um navio para atravessar o mar na Itália

A jornada começa na estação central de Milão, onde um trem com 14 vagões parte rumo ao sul da Itália. O trajeto passa por nove regiões até chegar ao Estreito de Messina. Nesse ponto, o trem é desmontado para embarcar em um navio que realiza uma travessia de cerca de 30 minutos até a Sicília.

Durante a travessia, os passageiros podem explorar o navio e apreciar as vistas do mar. Rosário, um dos supervisores, explica que contrapesos e cabos estabilizam o navio para garantir um transporte seguro. Após chegar a Messina, os vagões são reconectados e a viagem continua até Taormina, na Sicília.

Taormina é conhecida por suas ruas charmosas e pela vista do vulcão Etna. A experiência de viajar com um trem dentro de um navio é única e atrai turistas do mundo todo, oferecendo uma nova perspectiva das paisagens italianas.

