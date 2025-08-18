Logo R7.com
Domingo Espetacular

Ursos invadem áreas urbanas no Japão e provoca medo na população

Presença dos animais na cidade leva a treinamentos e leis para conter ataques

  • Aumento de avistamentos de ursos em áreas urbanas no Japão leva a medidas emergenciais.
  • Treinamentos para moradores e autorização de caçadores são algumas das ações tomadas.
  • A população de ursos cresceu significativamente, atraídos pela redução de vilas e abandono de plantações.
  • Debates sobre controle populacional e busca por convivência pacífica continuam entre os cidadãos.

 

No Japão, a presença crescente de ursos em áreas urbanas está levando a ações como treinamentos de emergência para moradores e autorização de caçadores em situações críticas. Em cidades como Yamagata e Nikko, a população participa de exercícios para aprender a afastar os animais e prestar socorro a feridos. Até junho deste ano, mais de 30 avistamentos foram registrados em Nasushiobara, resultando em uma morte.

O problema se intensifica com o aumento da população de ursos, que cresceu de 10 mil para 50 mil desde o final do século XX. A redução das vilas nas montanhas e o abandono de plantações atraem os animais em busca de alimento. Como resposta, o Japão aprovou uma lei permitindo o abate emergencial em áreas urbanas, gerando debates entre os cidadãos.

Em Sapporo, câmeras flagraram uma ursa com filhotes em um bairro tranquilo, ilustrando a adaptação dos animais ao ambiente humano. O diretor do Instituto de Pesquisa e Prevenção de Ursos do Japão atribui a situação ao envelhecimento populacional e à escassez alimentar. Medidas como cercas elétricas e patrulhas são sugeridas para conter o problema. A busca por uma convivência pacífica entre humanos e ursos continua sendo um desafio no país.

Qual é a causa principal do aumento de ursos em áreas urbanas no Japão?

O aumento da população de ursos no Japão, que cresceu de 10 mil para 50 mil desde o final do século XX, é atribuído à redução das vilas nas montanhas e ao abandono de plantações, que atraem os animais em busca de alimento.


Quais medidas estão sendo adotadas para lidar com a presença de ursos nas cidades?

O Japão está implementando treinamentos de emergência para moradores e autorizando caçadores a intervenções em situações críticas. Além disso, foi aprovada uma lei permitindo o abate emergencial de ursos em áreas urbanas.

O que os moradores estão fazendo para se prepararem para encontros com ursos?

Em cidades como Yamagata e Nikko, a população participa de exercícios para aprender a afastar os ursos e prestar socorro a feridos em caso de ataques.


Quais são as recomendações de especialistas para melhorar a situação com ursos nas áreas urbanas?

O diretor do Instituto de Pesquisa e Prevenção de Ursos do Japão sugere a instalação de cercas elétricas e a realização de patrulhas nas áreas afetadas como medidas para conter o problema.

