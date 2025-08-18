Ursos invadem áreas urbanas no Japão e provoca medo na população
Presença dos animais na cidade leva a treinamentos e leis para conter ataques
No Japão, a presença crescente de ursos em áreas urbanas está levando a ações como treinamentos de emergência para moradores e autorização de caçadores em situações críticas. Em cidades como Yamagata e Nikko, a população participa de exercícios para aprender a afastar os animais e prestar socorro a feridos. Até junho deste ano, mais de 30 avistamentos foram registrados em Nasushiobara, resultando em uma morte.
O problema se intensifica com o aumento da população de ursos, que cresceu de 10 mil para 50 mil desde o final do século XX. A redução das vilas nas montanhas e o abandono de plantações atraem os animais em busca de alimento. Como resposta, o Japão aprovou uma lei permitindo o abate emergencial em áreas urbanas, gerando debates entre os cidadãos.
Em Sapporo, câmeras flagraram uma ursa com filhotes em um bairro tranquilo, ilustrando a adaptação dos animais ao ambiente humano. O diretor do Instituto de Pesquisa e Prevenção de Ursos do Japão atribui a situação ao envelhecimento populacional e à escassez alimentar. Medidas como cercas elétricas e patrulhas são sugeridas para conter o problema. A busca por uma convivência pacífica entre humanos e ursos continua sendo um desafio no país.
Qual é a causa principal do aumento de ursos em áreas urbanas no Japão?
O aumento da população de ursos no Japão, que cresceu de 10 mil para 50 mil desde o final do século XX, é atribuído à redução das vilas nas montanhas e ao abandono de plantações, que atraem os animais em busca de alimento.
Quais medidas estão sendo adotadas para lidar com a presença de ursos nas cidades?
O Japão está implementando treinamentos de emergência para moradores e autorizando caçadores a intervenções em situações críticas. Além disso, foi aprovada uma lei permitindo o abate emergencial de ursos em áreas urbanas.
O que os moradores estão fazendo para se prepararem para encontros com ursos?
Em cidades como Yamagata e Nikko, a população participa de exercícios para aprender a afastar os ursos e prestar socorro a feridos em caso de ataques.
Quais são as recomendações de especialistas para melhorar a situação com ursos nas áreas urbanas?
O diretor do Instituto de Pesquisa e Prevenção de Ursos do Japão sugere a instalação de cercas elétricas e a realização de patrulhas nas áreas afetadas como medidas para conter o problema.
