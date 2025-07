Vendedor poliglota de brigadeiros encanta turistas em Ipanema, no Rio Daniel Vasconcelos usa seu talento para idiomas para vender doces na famosa praia carioca Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 14h47 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h47 ) twitter

Vendedor de doces poliglota faz sucesso nas redes sociais

Daniel Vasconcelos, conhecido como Vascón, é um vendedor de brigadeiros que se tornou sensação nas redes sociais por usar diferentes idiomas para vender seus doces na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Com apenas 23 anos, ele mora em São João de Meriti e enfrenta uma rotina intensa para levar seus produtos aos turistas.

Vascón começa seu dia produzindo mais de 50 brigadeiros na cozinha de sua tia antes de embarcar em um trajeto longo até Ipanema. Ele aprendeu diversos idiomas usando aplicativos e podcasts, além de interagir com turistas enquanto vende seus doces. Essa habilidade linguística não só facilita as vendas como também lhe rendeu elogios pela iniciativa.

Sua presença online cresceu significativamente, com postagens que já acumulam milhões de visualizações. Vascón espera usar essa visibilidade para expandir seus negócios e realizar o sonho de abrir sua própria confeitaria. Ele vê no aprendizado de idiomas e na comunicação intercultural as chaves para alcançar seus objetivos.

Assista ao vídeo - Vendedor de doces poliglota faz sucesso nas redes sociais

