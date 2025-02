50 por 1: Alvaro Garnero encontra múmias com mais de 500 anos na Bolívia

No segundo episódio da nova temporada do 50 por 1, Alvaro Garnero continua a viagem pela Bolívia e desbrava Pulacayo, pertencente ao município de Uyuni. A vila, hoje praticamente abandonada, chegou a ser a maior produtora de prata no país. Por lá, há um cemitério de trens que antigamente atendia os mineiros da região. O empresário também visita uma gruta e encontra múmias preservadas há mais de 500 anos.



