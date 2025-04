Agências internacionais apontam reeleição de Daniel Noboa no Equador

Os eleitores foram às urnas no Equador para o segundo turno das eleições presidenciais. Segundo agências internacionais, o presidente Daniel Noboa foi reeleito. Noboa venceu o primeiro turno com 44,15% dos votos contra 44% de Luisa González. O novo presidente tomará posse em 24 de maio e enfrentará desafios como a crise energética e a violência relacionada ao tráfico. Para garantir a segurança, o governo reforçou o esquema com 100 mil integrantes das Forças Armadas e da Polícia. Às vésperas do pleito, foi declarado estado de exceção com toque de recolher noturno.



