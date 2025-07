Animais podem ter depressão? Perda de apetite e isolamento mostram necessidade de cuidados

Talvez você já tenha notado seu bichinho de estimação meio cabisbaixo, com perda de apetite, isolado. Sintomas, geralmente, mais associados aos humanos. Mas acontece que os animais também podem desenvolver esses comportamentos. Segundo a especialista em comportamento animal entrevistada pela equipe do Domingo Espetacular, os bichos podem apresentar comportamentos semelhantes à depressão humana. Entenda mais na reportagem.



