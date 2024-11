Artista que cantou A Noite com Gusttavo Lima alega que, se pudesse, não o deixaria gravar a música Tiê demonstrou desgosto pelo suposto envolvimento do sertanejo em lavagem de dinheiro; assessoria rebateu as declarações da cantora

Domingo Espetacular|Do R7 17/11/2024 - 20h52 (Atualizado em 17/11/2024 - 20h52 ) twitter

