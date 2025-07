Ataques a ônibus aumentam em São Paulo

Ataques a ônibus têm deixado a capital paulista em estado de alerta. No último mês, os atos de vandalismo cresceram na cidade. Os agressores usam pedras para atingir os ônibus, fazendo passageiros de vítimas. A polícia ainda investiga o mistério por trás dessas ações e quer saber se há participação do crime organizado e se as ações são orquestradas nas redes sociais.



