Ator Maurício Silveira morre após complicações em cirurgia de retirada de tumor

Neste domingo (3), foi enterrado o corpo do ator Maurício Silveira, de 48 anos. Ele morreu depois de complicações em uma cirurgia para retirar um tumor do intestino. Maurício, que já participou de grandes produções, como a superprodução Reis na RECORD, estava em coma induzido. O Domingo Espetacular conversou com amigos e familiares dele.



