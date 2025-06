Autoridades cobram ação do governo para que brasileiros em Israel sejam resgatados em segurança

Autoridades no Brasil cobram uma ação mais forte do governo federal para que os brasileiros retidos em Israel sejam resgatados com segurança. A Comissão de Relações Exteriores do Senado pede a mobilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira para a repatriação dos brasileiros. Já o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta mantém conversas com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. O objetivo é garantir a segurança e o retorno do grupo de 41 políticos que viajou a convite do governo de Israel.



