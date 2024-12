Bashar al-Assad é deposto da presidência da Síria

O presidente da Síria, Bashar al-Assad foi deposto. O país agora é comandado por um grupo rebelde. Os insurgentes desfilaram exibindo armas pelas principais ruas da capital Damasco. A ofensiva teve início no dia 27 de novembro com a tomada de Aleppo, segunda maior cidade síria. As forças de defesa do país, com apoio da Rússia, tentaram conter o levante, mas não conseguiram impedir os rebeldes de tomarem o poder. Exilado em Moscou, o ditador Bashar al-Assad concordou em fazer uma transição pacífica.