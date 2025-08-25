Logo R7.com
Domingo Espetacular

Bia Miranda e Gato Preto: casal polêmico de influenciadores se envolve em acidente de trânsito

Investigados por polêmicas, os dois estavam sob efeito de álcool

Domingo Espetacular|Do R7

Um casal de influenciadores se envolveu em um grave acidente, em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Horas antes, Samuel Santana, o Gato Preto, e Bia Miranda estavam em uma casa noturna e foram vistos com bebida alcoólica. Recentemente, os dois também se envolveram em outras polêmicas, inclusive de violência doméstica.

