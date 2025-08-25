Bia Miranda e Gato Preto: casal polêmico de influenciadores se envolve em acidente de trânsito
Investigados por polêmicas, os dois estavam sob efeito de álcool
Um casal de influenciadores se envolveu em um grave acidente, em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Horas antes, Samuel Santana, o Gato Preto, e Bia Miranda estavam em uma casa noturna e foram vistos com bebida alcoólica. Recentemente, os dois também se envolveram em outras polêmicas, inclusive de violência doméstica.
