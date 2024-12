Botafogo volta a levantar a taça do Brasileirão após 29 anos

O botafoguense não para de comemorar! Depois de 29 anos, a torcida do Alvinegro carioca voltou a soltar o gripo de campeão brasileiro. O estádio Nilton Santos vibrou com a casa cheia quando Marlon Freitas levantou a taça para a alegria de milhões de torcedores. O título veio depois da decepção do ano passado, mas saiu na última rodada, bem ao estilo do Botafogo, com emoção até o fim. O time carioca empatou por 1x1 com o São Paulo. Já o Palmeiras perdeu para o Fluminense na capital paulista.