Brasil tem um linchamento a cada dois dias; inocente está entre as vítimas

Revolta e indignação. Muitas vezes, esses são os sentimentos que veval pessoas a participar de um linchamento. Em um ano, foram mais de 200 casos no país. As ruas se transformam em tribunais paralelos. A população vira juiz. E o acusado perde o direito de defesa. É condenado pelo ódio e, como punição, sofre atos de violência extrema. Elvis Cleiton da Silva Batista, de 38 anos, sofreu um linchamento. O catador de recicláveis morreu espancado em Juiz de Fora (MG), acusado por populares de estuprar uma menina de 9 anos. O caso foi investigado pela delegacia especializada em atendimento à mulher, que concluiu: não houve o estupro. Cleiton era inocente. Como evitar que a população acredite que a melhor alternativa é fazer justiça com as próprias mãos?



