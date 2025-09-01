Brasileira que integrou o Estado Islâmico é repatriada

Uma brasileira ficou quase uma década na Síria e fez parte do Estado Islâmico foi repatriada esta semana. Uma história que foi revelada com exclusividade no Domingo Espetacular: Karina Rayol Barbosa fugiu de Belém do Pará, em 4 de abril de 2016, com 19 anos. A família diz que, depois de se converter ao islamismo, a jovem começou a planejar a ida para a Síria. Nos três anos em que ficou com pessoas do Estado Islâmico, ela se casou duas vezes com homens do grupo radical. No último casamento, teve Adbulah. O menino nasceu em janeiro de 2016. Até 2017, mãe e filho viveram em Raqqa, a cidade sede do califado do Estado Islâmico na Síria. Quando os soldados das forças democráticas sírias invadiram a cidade, os dois tinham que se esconder o tempo todo. Cercada, a brasileira tentou fugir com o filho, mas foi presa pelos curdos no deserto, quase na fronteira com o Iraque. Mãe e filho, primeiramente, foram levados para um campo de refugiados, o Al Hawl, no nordeste da Síria. O campo de refugiados mais perigoso do mundo. O Domingo Espetacular esteve lá, quando o repórter Yan Boechat tentou localizar a brasileira. Durante a conversa, Yan soube que ela não estava em Raj. Tinha tentado fugir e acabou sendo capturada. O Domingo Espetacular mostra toda esta história com exclusividade no documentário Estado Islâmico: Uma Brasileira, com o jornalista Yan Boechat. Esta semana, mãe e filho foram - finalmente - repatriados. Desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, na madrugada da última quarta-feira (27). Uma vitória para toda a família.



