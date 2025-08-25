Logo R7.com
Domingo Espetacular

Brasileirão: Botafogo vira sobre o Juventude e Corinthians vence o Vasco

Paloma Tocci comenta esses jogos e outras histórias que estarão no Esporte Record deste domingo (24)

Domingo Espetacular|Do R7

No Domingo Espetacular foram apresentados os resultados da rodada deste fim de semana no Brasileirão. O Corinthians venceu o Vasco por 3 x 2, no Rio de Janeiro, encerrando uma sequência de seis jogos sem vitória. Em Caxias do Sul, o Botafogo virou para 3 x 1 contra o Juventude. Além disso, o goleiro Rafael do São Paulo expressou sua paixão pela música sertaneja e um clássico musical está a caminho: Rodriguinho e Gabi, pai e filho, torcem para times rivais e compartilham a paixão pelo pagode. Essas e outras histórias você confere no Esporte Record.

